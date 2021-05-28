ABD’den Açık Semalar Anlaşması’na geri dönmeme kararı

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdi.

RUSYA DOĞRULADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’den Washington’un Açık Semalar Anlaşması'na dönmeyeceğine dair bildiri geldiğini doğruladı.

ABD’nin eski Başkan Donald Trump kararıyla çekildiği Açık Semalar Anlaşması'na yeniden taraf olmayacağını Rusya'ya bildirdiği şeklinde çıkan haberler üzerine bir Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gazetecilerin bu haberlere ilişkin yorum istemesi üzerine bakanlık yetkilisi, "Dışişleri Bakanlığı bunu doğruluyor’ açıklamasında bulundu.

TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı tesis etmek amacıyla 'şeffaflık' ilkesinden hareketle 1992 yılında Helsinki'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan 22 Mayıs 2020'da çıkmıştı.

Anlaşma kapsamında taraf ülke toprakları üzerinde havadan silahsız, keşif uçuşları gerçekleştirilebiliyor.

Açık Semalar Anlaşması'nı her ne kadar 34 ülke imzalamış olsa da paktın asıl muhatapları Rusya ve ABD olarak kabul ediliyordu.

Washington'ın bu kararıyla, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) dışında iki nükleer gücün aynı anda taraf olduğu başka askeri anlaşma kalmamış oldu.

Açık Semalar Anlaşması 1992'de imzalanmış olsa da 2002'de yürürlüğe girmiş ve şu ana kadar taraflar arasında bin 500'den fazla uçuş gerçekleştirilmişti.