Fransa'da polise saldırı

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Fransa'da polis karakoluna bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan silahını gasp ettiği polis memurunu ağır yaraladı.

Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre kasabasında meydana gelen olayda, şüpheli bir şahıs, karakoldaki kadın polis memurunu bıçakladı.

Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan polisin silahını alarak kaçtı.

Kaçan saldırganın yakalanması için 2 polis helikopteri ve 200'den fazla polis memurunun katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Şüpheli ile temas sırasında çatışma çıktı. Çatışmada bazı polisler hafif yaralandı; şüpheli ise öldü.

Saldırganın psikolojik problemleri olduğu belirtiliyor.