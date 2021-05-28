Fransa'da polise saldırı
HABER MERKEZİ
Fransa'da polis karakoluna bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan silahını gasp ettiği polis memurunu ağır yaraladı.
Fransa'nın Nantes şehri yakınlarındaki La Chapelle-sur-Erdre kasabasında meydana gelen olayda, şüpheli bir şahıs, karakoldaki kadın polis memurunu bıçakladı.
Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan polisin silahını alarak kaçtı.
Kaçan saldırganın yakalanması için 2 polis helikopteri ve 200'den fazla polis memurunun katıldığı bir operasyon düzenlendi.
Şüpheli ile temas sırasında çatışma çıktı. Çatışmada bazı polisler hafif yaralandı; şüpheli ise öldü.
Saldırganın psikolojik problemleri olduğu belirtiliyor.