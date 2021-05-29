Devler Ligi’nde şampiyon belli oluyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise ikinci defa kupanın sahibi olmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City - Chelsea karşılaşması bugün EBL 22.00'de başlayacak.