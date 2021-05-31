‘DAİŞ’lilerin Musul’a yerleştirilmesi Şengal için soykırım anlamı taşıyor’

ERBİL (K24)

Rojava’daki Hol Kampı’nda kalan bazı DAİŞ’li aileleri, Musul’un güneyindeki Ceda Kampı’na yerleştirildi. Kampta yoğun güvenlik önlemleri alınsa da Geyare nahiyesi sakinleri korku ve endişeye kapılmış durumda.

K24 yayınına katılan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, terör örgütü DAİŞ mensubu ailelerin Musul’a yerleştirilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DAİŞ’li aileleri yerleştirme kararını eleştiren Xelil, “Bu, bir kez daha DAİŞ’i güçlendirmek anlamına gelir ve bu, Şengal gibi daha önce soykırıma uğrayan bölgeler için yeni soykırımlara neden olan bir plandır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 100 DAİŞ’li ailenin resmi kapılardan geçmediğini vurgulayan Xelil, tahliye sırasında 6 DAİŞ liderinin ailelerinin kaçırıldığını söyledi:

“Onlar yeniden güçlensin diye kaçırıldı. Bunun için Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı'nı kınıyoruz. DAİŞ mensubu ailelerin tahliyesi yerine Ezidi göçmenlerin evlerine geri dönmelerine ve ailelerin tazminat almalarına izin verilseydi yaralarımız yeniden açılmazdı.”

Haseke’deki Hol Kampı’nda binden fazla Ezidi kadın ve çocuğun bulunduğuna dikkat çeken Şengal Kaymakamı, “Onlar dinlerini, dillerini ve kimliklerini kaybetti. Şu ana kadar Irak hükümeti tek bir Ezidiyi kurtaramadı. Buna karşılık Kürdistan Bölgesi Ezidileri kurtarmak için bir büro açtı” dedi.

Xelil, Musul’daki istikrarın bozulması için Hol Kampı’ndaki 30 bin kişinin geri getirileceğini vurgulayarak, terör örgütü DAİŞ mensubu ailelerin yeniden örgütleneceğini söyledi.

Şengal Kaymakamı Mehma Xelil şunları kaydetti:

“Irak kimliğinin kendilerinden alınmasını ve yasaya göre cezalandırılmasını, örgüt mensuplarının şehirlerden uzakta, gizli bir yere konulmasını talep ettik. Eğer onlar şiddet zihniyetinde kurtulursa o zaman yerel halk onlara saygı duyardı. Ama mesele şu ki; Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı 500 DAİŞ’li aileyi buraya getirmek ve onları güçlendirmek için bir plan yapmış, onlardan rüşvet almış.”

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in (BM) Irak elçisini de eleştiren Xelil, “BM elçisi Avrupa vatandaşı örgüt mensupları için neden çağrıda bulunmuyor? BM elçisi bu aileleri Avrupa ülkelerine iade etmek yerine Şengal Bölgesini yeniden inşa etmekten bahsediyor. Kürdistan Bölgesi ile Irak Şengal’deki durumun normalleşmesi için bir anlaşma yaptı, BM elçisi de bunu uygulamalı” diye konuştu.

Irak hükümeti ile Uluslararası Koalisyon arasında imzalanan anlaşmaya göre 93 DAİŞ’li ailesinden oluşan ilk kafile Ceda Kampı’na getirildi. Önümüzdeki süreçte diğerlerinin de getirilmesi bekleniyor.