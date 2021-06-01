Başbakan Mesrur Barzani Sadr Hareketi heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil’e ziyarette bulunan Nasır Rubeyi başkanlığındaki Sadr Hareketi heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Irak’ın durumu, Kürdistan Bölgesi’yle federal hükümet ilişkileri ele alındı, yapılması planlanan genel seçimlerin temiz geçmesi için uygun bir zemin oluşturulması ve tüm bileşenlerin haklarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında çözülmeyi bekleyen sorunların anayasal temelde çözülmesi gerektiği belirtilerek, federal ve demokrat bir Irak çerçevesinde yönetim ve karar almada, denge ve gerçekçi katılım prensiplerine uyulmasının önemine vurgu yapıldı.