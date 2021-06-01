SOHR: Suriye iç savaşında yarım milyon insan öldü

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) yayımladığı son raporuna göre, Arap Baharı ile Beşar Esad yönetime karşı başlatılan protestoların bastırılmasıyla patlak veren iç savaşta bu güne kadar 494 bin 438 kişi hayatını kaybetti.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu ölümlerin ezici çoğunluğu 2012 sonu ile Kasım 2015 arasında meydana geldi" dedi.

Gözlemevi'nin bir önceki raporunda 388 kişinin öldüğü belirtilmişti, ancak sonradan açıklanan can kayıpları ile bu sayı neredeyse yarım milyonu buldu.

Rami Abdurrahman, o zamandan beri, sahadaki kaynak ağı tarafından desteklenen aylarca belgeleme çalışmalarının ardından, fazladan 105 bin 15 kişinin öldüğünü doğruladı. Ayrıca kaydedilen ölümlerin kanıtlı olduğuna vurgu yapıldı.

Abdurrahman, çatışmaların yavaşlamasıyla, dokümantasyon için gözlemevinin sahada çalışarak genel çeteleye dahil edilmeyen ölüm raporlarına ulaştığını söyledi.

Örneğin, yakın zamanda doğrulanan ölümlerin 42 binden fazlası sivil ve bunların çoğunun Suriye hapishanelerinde işkence altında öldürüldüğü öğrenildi.

İÇ SAVAŞIN İNSANİ BİLANÇOSU

Gözlemevi tarafından yayınlanan yeni rakamlar, toplam sivil ölüm sayısını 159 bin 774'e çıkardı. Suriye hükümet güçleri ve müttefik milislerin saldırıları, sivil ölümlerin çoğunu oluşturuyor.

Gözlemevi ayrıca, 2011'den beri hükümet hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde toplam 57 bin 567 ölümü belgeledi.

Raporda ayrıca Suriye ordusu ve müttefik milisler arasında 168 bin 326 ölüm olduğunu bildirdi.

Çatışmalarda DAİŞ veya El Kaide ile bağlantılı 68 bin 393 örgüt üyesi öldü, muhalif güçlerine bağlı da 79 bin 844 savaşçı hayatını kaybetti.

Bugün Şam hükümeti, 2015'ten bu yana Rusya destekli bir dizi zaferin ardından ülkenin üçte ikisinden fazlasını kontrol ediyor.

2000 yılından beri iktidarda olan Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi sonuçlara göre dördüncü dönem için seçildi.