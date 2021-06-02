Politika

Bitlis’te çatışma: Ölü ve yaralılar var

Bitlis’te PKK’ye yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Btlis Tatvan Çatışma

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te PKK’lilerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun hayatını kaybettiğini, 4 jandarma uzman çavuşun ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyon kapsamında bir grup PKK’li ile temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun hayatını kaybettiği, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar