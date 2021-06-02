Bitlis’te çatışma: Ölü ve yaralılar var

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te PKK’lilerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun hayatını kaybettiğini, 4 jandarma uzman çavuşun ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyon kapsamında bir grup PKK’li ile temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun hayatını kaybettiği, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.