‘Milis gruplarının elinde gelişmiş silahlar var’

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ABD’li New York Times gazetesinin haberine göre İran’a yakın Iraklı Şii milis grupların elinde gelişmiş silahlar var.

Haberde, bu durumun Irak’taki ABD güçleri için yeni bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Son iki ayda ABD ve Koalisyon’a ait noktaların milis gruplarınca hedef alındığına işaret edilen haberde, bu saldırılarda gelişmiş silahların kullanıldığının altı çizildi.

Saldırılarda kullanılan gelişmiş insansız hava araçlarının (İHA), ABD’nin C-RAM hava savunma sistemi tarafından tespit edilemediği, bu durumun da Amerikalı yetkilileri endişeye sevk ettiği kaydedildi.

Haşdi Şabi’ye bağlı milis grupları, özellikle İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak’taki ABD güçlerine yönelik saldırılarını arttırdı.