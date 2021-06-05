Peşmerge Bakanlığı’ndan PKK saldırısına ilişkin açıklama

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, PKK mensuplarının Peşmerge’ye düzenlediği saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde bir Peşmerge gücü Amedi ilçesinde Metina Dağı’nda, bölge halkı ve köylülerin güvenliğinin sağlanması ve bölgeye istikrarın getirilmesi amacıyla görevini ifa ederken PKK güçleri tarafından pusuya düşürülmüştür. Saldırı sonucunda 5 Peşmerge şehit düşmüş, 4 Peşmerge de yaralanmıştır” denildi.

Peşmerge Bakanlığı, “Daha önce de bu tür saldırıların olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Herkes Kürdistan Bölgesi sınırlarına saygı duymalı, güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmamalıdır” ifadelerine yer verdi.