AB’den Irak seçimleri uyarısı

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Avrupa Birliği (AB) Bağdat Büyükelçisi Martin Huth yaptığı açıklamada, Irak’taki güvenlik ve istikrarla ilgili korkunun hakim olduğunu, yapılacak genel seçimlere hile karıştırılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Huth, “Eğer aktivistlere ve gazetecilere yönelik tehdit, hedef alma ve suikastlar devam ederse, bu temiz bir seçim sürecinin yürütülmesine açık bir şekilde zarar verecektir. Görevlilerin ve seçmenlerin güvende olduklarını hissetmesi lazım ki seçimlere katılım yüksek olsun” mesajını verdi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, erken genel seçimlerin 10 Ekim’de yapılacağını açıklamıştı.

Ancak Irak’taki istikrarsızlık ve coronavirüs salgını nedeniyle seçimlerin yapılıp yapılmayacağı halen netleşmiş değil.

Şimdiye kadar 25 parti ve oluşum, seçimlerden çekildiğini ilan etti.