Neçirvan Barzani, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek

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İran’da bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yarın İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi ile bir araya gelecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Tahran’a giderek, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’nin İran Parlamentosu’ndaki yemin törenine katılmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Neçirvan Barzani yarın Reisi ile görüşmesinin ardından İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de bir araya gelecek.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’na İran ziyaretinde, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kültür ve Gençlik Bakanı Heme Said ve Sosyal İşler Bakanı Kwêstan Muhammed eşlik ediyor.

Bugün Tahran’a giden Neçirvan Barzani'yi Mehrabad Havalimanı’nda İran Cumhurbaşkanı Danışmanı ve eski Petrol Bakanı Mesud Mir Kazımi karşıladı.

Neçirvan Barzani için düzenlenen resmi karşılama töreninde Kürdistan bayrağı İran bayrağı ile birlikte yer aldı.