Neçirvan Barzani İran Cumhurbaşkanı Reisi’yle görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Tahran ziyaretinin ikinci gününde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq ve Kürdistan Bölgesi heyeti üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede; Kürdistan Bölgesi, Irak ve İran arasındaki ilişkiler, bölgesel istikrarın sağlanması için yardımlaşma konuları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi ve İran arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapan taraflar, Kürdistan Bölgesi, Irak ve İran ilişkilerinin değişen ekonomik koşullar ve bölge sınırlarının güvenliği esas alınarak geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, bölgesel durum ve gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi heyeti bu görüşmenin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de bir görüşme gerçekleştrdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani dünTahran’a giderek, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’nin İran Parlamentosu’ndaki yemin törenine katılmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı’na İran ziyaretinde, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kültür ve Gençlik Bakanı Heme Said ve Sosyal İşler Bakanı Kwêstan Muhammed eşlik ediyor.