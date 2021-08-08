İranlı yetkiliden Haşdi Şabi liderine Irak’taki ABD güçleriyle ilgili çağrı

TAHRAN (K24)

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Parlamentosu’nun ABD güçlerinin ülkeden çıkmasına yönelik kararın en kısa sürede uygulanmasının önemini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İbrahim Reisi’nin yenim törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak erken seçimlerin ülkede demokrasinin güçlenmesi ve Irak halkının etkin rolü önemli için bir zemin olduğunu kaydeden Şemhani, Irak Parlamentosu’nun ABD güçlerinin Irak’tan çıkmasıyla ilgili almış olduğu kararın en kısa sürede uygulanması çağrısında bulundu.

Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Ebu Mehdi Mühedis’in geçtiğimiz yılın başında Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu, ülkedeki ABD güçlerinin Irak topraklarından çıkmasına dönük bir karar almıştı.

Öte yandan Feyyaz dün Reisi ile de bir araya gelmişti.