Başbakan: Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev Kürt kültürüne büyük hizmetlerde bulundu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

“Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım” diyen Başbakan, “Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, vatanperver bir şahsiyet, ünlü bir yazar ve aydındı. Kürt kültürü, dili ve edebiyatına büyük hizmetlerde bulundu” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Başbakan, “Acınızı paylaşıyorum. Yüce Allah’tan hepinize sabır diliyorum” dedi.

20 gün önce coroanvirüse yakalanan Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev bugün hayatını kaybetmişti.

K24’e konuşan gazeteci-yazar Hejarê Şamil, Kürt akademisyen Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in bugün Covid-19 nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu belirterek, şunları kaydetmişti:

“Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev 20 gün önce coronavirüse yakalanmıştı. Durumu ağırlaşınca bir hafta önce Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da bir hastanede yatıyordu. İyi nefes alamayınca makineye bağladılar. Oğlu bugün saat 18.00 civarında hayatını kaybettiği haberini bize verdi.”