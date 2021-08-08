Başkan Barzani: Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in Kürt diasporası için önemli bir rolü vardı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, bugün yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

“Kürt akademisyen ve Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım” diyen Başkan Barzani, “Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, Eski Soyvetler Birliği’ndeki Kürt diasporasının örgütlenmesi ve güçlenmesinde belirgin rolü olan bir Kürt vatanperveriydi” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in bilimsel ve edebi açıdan Kürtlere büyük hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.

Başkan Barzani, şunları kaydetti:

“Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in ailesine, yakınlarına, Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu üyelerine ve Kazakistan’da yaşayan Kürtlere başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah’tan merhumu cennetiyle mükafatlandırmasını ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.”

20 gün önce Covid-19'a yakalanan 74 yaşındaki Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev bugün hayatını kaybetmişti.

1 Mayıs 1947’de Ermenistan’ın Zengibasar köyünde dünyaya gelen ve Erivan'da dil, tarih ve doğu bilimleri üzerinden doktora yapan Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, 1990 yılına kadar Ermenistan Devlet Üniversitesi Ortadoğu Dilleri Bölümü Başkanlığı'nı yürüttü.

Saint Petersburg'da filoloji alanında profesör unvanını alan Kinyaze İbrahim Mirzoyev, 90'dan sonra Kazakistan'a döndü ve Devlet Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevinde bulundu.

Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev, geçen yıllarda Kazakistan Halk Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştı.

Kürt dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı üzerine 20'ye yakın kitap yazan Mirzoyev; Kürtçe, Rusça, Kazakça, Ermenice, Azerice, Türkçe, Farsça ve İngilizce'nin de içinde olduğu 8 dil konuşabiliyordu.