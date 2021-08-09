KDP-S lideri: Prof. Mirzoyev’in vefatı tüm Kürtler için büyük kayıp

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Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) Genel Sekreteri Siud Mela, dün yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Eski Sovyetler Birliği Kürt Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığını belirten Siud Mela, şunları kaydetti:

“Kuşkusuz Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev’in vefatı tüm Kürtler için büyük bir kayıp. Ailesi ve tüm dostlarına başsağlığı diliyoruz. Acınızı paylaşıyoruz. Mekanı cennet olsun.”

20 gün önce Covid-19'a yakalanan 74 yaşındaki Prof. Dr. Kinyaze İbrahim Mirzoyev dün hayatını kaybetmişti.

Mirzoyev, Kürt dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı üzerine 20'ye yakın kitap yazmıştı.