Politika

Rusya ve Çin’den 10 bin kişilik tatbikat

Çin ve Rusya'ya ait kuvvetler Çin'in kuzey batısında bulunan ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Ningksia Huy Özerk Bölgesi'nde askeri tatbikat yaptı.
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Foto: Xinhua
Foto: Xinhua
kürdistan Çin Rusya Afganistan Taliban askeri tatbikat

HABER MERKEZİ

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre askeri tatbikata 10 binden fazla kara ve hava birlikleri katıldı.

Ayrıca komuta kademesinin Çin Komünist Partisinin Merkez Askeri Komisyonu üyesi Li Zuocheng tarafından yapıldığı kaydedildi.

Haber ajansından yapılan açıklamada, "Askeri tatbikat, Çin ve Rus orduları arasında terörle mücadele operasyonlarını güçlendirmeyi ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortaklaşa koruma konusundaki kararlılığını ve gücünü göstermeyi amaçladığı" denildi.

Çinli yetkililer tatbikatın cuma gününe kadar süreceğini söyledi.

AFGANİSTAN'DAKİ İSTİKRARSIZLIK KOMŞU ÜLKE ÇİN'İ ENDİŞELENDİRDİ

Bu arada ABD ve NATO'ya ait askerlerin Afganistan'dan çekilmesi sonrası yaşanan istikrarsız durum ve Taliban güçlerinin ilerleyişi, bu ülkeye sınırı olan Çin'de bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

Çin'in Doğu Türkistan-Uygur Özerk Bölgesi ile Afganistan arasında kısa da olsa bir kara sınırı bulunuyor. Taliban'ın ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki bazı il ve ilçelerde kontrolü ele geçirmesinin ardından bazı Afgan vatandaşlar komşu ülke Tacikistan'a sığınmıştı.

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