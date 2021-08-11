Politika

Biden: Kendileri için savaşmalılar

Joe Biden, Afgan birliklerinin Taliban ile mücadele etmeye istekli olmaları gerektiğini belirterek “Kendileri için savaşmalılar, ulusları için savaşmalılar” dedi.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'da bulunan güçlerini çekmesi kararını savunarak bundan sonra Taliban'a karşı Kabil hükümetinin ve Afgan liderlerin mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

"Afgan liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Sanırım en yukarıda bir araya gelmeleri gerektiğini anlamaya başladılar" diyen ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan'daki siyasi bölünmüşlüğe tepki gösterdi.

Biden ayrıca, Afgan birliklerinin Taliban'dan (sayıca) daha fazla olduğunu ve ülke için mücadele etmeye istekli olmaları gerektiğini belirterek, "Kendileri için savaşmalılar, ulusları için savaşmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, Washington'un 20 yılda 1 trilyon dolardan fazla harcadığını ve binlerce asker kaybettiğini hatırlatarak çekilme kararından pişman olmadığını söyledi.

Biden, ABD’nin Afgan güçlerine önemli miktarda hava desteği, gıda, ekipman sağlamaya ve askerlerin maaşlarını ödemeye devam ettiğini de aktardı.

Öte yandan Afganistan'ın kuzeydoğusunda Tacikistan, Çin ve Pakistan sınırında bulunan Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinin Taliban kontrolüne geçmesiyle, Afgan hükümet güçleri toplam 9 vilayet merkezini kaybetti.

 

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