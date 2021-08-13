Politika

Graham: Afganistan’da henüz en kötüsü yaşanmadı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı" dedi.
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Lindsey Graham
Lindsey Graham
ABD Lindsey Graham ABD Afganistan çekilme eleştiri

HABER MERKEZİ

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Joe Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DAİŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor" sözleriyle eleştirdi.

Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından Twitter hesabından Biden yönetimine eleştiriler yöneltti.

Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DAİŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak" ifadelerini kullandı.

Tüm yaşananlardan, "askeri danışmanlarını dinlemeyen" ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'da Badgis, Gur ve Halmand vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçerken, örgütün eline geçen vilayet merkezi sayısı 15'e yükseldi.

 

 

 

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