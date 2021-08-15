Ekonomi

Irak’ta enflasyon, Kürdistan Bölgesi’ndekinin 4 katı

Mustakbel kuruluşu tarafından yayınlanan yeni raporda, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki veriler karşılaştırıldı.
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kürdistan Irak Enflasyon Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Mustakbel kuruluşu tarafından yayınlanan yeni raporda, Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki veriler karşılaştırıldı.

Buna göre Kürdistan Bölgesi’nde fiyat enflasyon oranını yüzde 3 iken, Irak’ın orta ve güney kesimlerinde ise yüzde 12 seviyesinde.

Mustakbel kuruluşunun kurucusu ve ekonomi uzmanı Menar el-Ubeydi, kira başta olmak üzere konutlara yerleşme, temel gıda ürünleri ve eğitimin Irak’ın güney ve orta kesimlerinde daha pahalı olduğunu, nedeninin de dinarın dolar karşısında değer kaybetmesi olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını bildiren el-Ubeydi, verilerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin krizlerle mücadelede daha başarılı olduğunu, Irak hükümetinin ise başarısız olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi Veri Kurulunun son verilerine göre, Nisan ayında enflasyon artışı yüzde 0.8 oranında yaşanırken, yıllık artışın da yüzde 0.8 olduğu ifade edildi.

Irak Veri Kurulu ise geçtiğimiz Haziran ayındaki enflasyon oranının yüzde 0.7 yükseldiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Irak’ın orta ve güney kesimlerinde yüzde 15.9 kira artışının yaşandığı ve yakıtlarda yüzde 0.6’lık bir artışın görüldüğü kaydedilmişti.

 

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