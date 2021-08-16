Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan coronavirüs aşısına ilişkin yeni kararlar

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin yeni kararlar aldı.

Coronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

- Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4’üncü dozlar 3’üncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Öte yandan 4’üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4’üncü hak verildi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA VERİLERİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verilmişti.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1’inci doz aşılama ortalama yüzde 70,92 oldu. 2’nci doz ortalaması yüzde 53,03 olurken, 1. 2. ve 3’üncü doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 549 bin 131'e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 91,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47.00 ile en az aşılamanın gerçekleştirildiği Urfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.