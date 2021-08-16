Politika

Afgan askerler uçak ve helikopterlerle Tacikistan’a geçti

Afganistan'da Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan’a geçtiği belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Afgan askerleri
Afgan askerleri
dünya Afgan askerleri Tacikistan sığınma Taliban

HABER MERKEZİ

Tacikçe yayın yapan Ozodi Radyosu, içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin bulunduğu 3 uçak ve 2 helikopterin dün gece Tacikistan’ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına iniş yaptığını duyurdu.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Devlet Komitesi yetkilisine dayandırılan haberde, söz konusu Afgan askerlerinin geçici olarak Bohtar şehrinde ki bir üniversiteye ait yurda yerleştirildiği ifade edilirken, Tacik makamlarının Afgan askerlerin başka bir yere yerleştirilmesiyle ilgili görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Afgan askerlerinin bulundurdukları 56 silahı Tacik makamlarına teslim ettiği de aktarıldı.

Afganistan silahlı kuvvetlerine ait küçük bir askeri uçağın, dün gece, Özbekistan’ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesine düştüğü, uçakta bulunan iki askerin yaralandığı kaydedilmişti.

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın tamamını ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dün gece ülkesini terk ederek uçakla Tacikistan'a geçtiği iddia edilmiş, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ise bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktarmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv