Politika

Aşure nedeniyle Kürdistan Bölgesi sınır kapısı kapatıldı

İran vatandaşlarının Aşure anması nedeniyle yoğunluk oluşturması üzerine, Perwêzxan Sınır Kapısı’nın kapatılmasına karar verildi.
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kürdistan Sınır kapısı İran Aşure Kürdistan Bölgesi

SÜLYEMANİYE (K24)

Perwêzxan Sınır Kapısı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda İran vatandaşının Aşure anması için Kasrı Şirin’den gelip Kürdistan Bölgesi üzerinden Irak’ın Kerbela ve diğer kentlerine geçişi nedeniyle yoğunluk oluştuğu belirtildi.

Oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi için sınır kapısının belirsiz bir tarihe kadar kapatıldığı ve sadece iki ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine dönüşüne izin verildiği kaydedildi.

Her yıl Aşure anması dolayısıyla İran’dan on binlerce kişi Irak’a ziyarette bulunuyor.

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