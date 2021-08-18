Politika

NATO: Kabil Havaalanı’nda çıkan izdihamda 17 kişi yaralandı

NATO, Afganistan'da Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Afganistan Kabil Havaalanı izdiham

HABER MERKEZİ

Reuters'ta yer alan habere göre NATO'nun bir güvenlik yetkilisi Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda çıkan arbedede 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ancak, havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.

Bir NATO yetkilisi, havaalanının kapısında çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi.

Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Taliban'ın ülke yönetimine ele geçirmesinden sonra birçok Afgan ülkelerinden kaçmaya çalışıyor.

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