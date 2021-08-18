Putin ve Reisi’den Afganistan görüşmesi

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Kremlin’den yapılan açıklamada, telefon görüşmesinde her iki tarafın da ikili ilişkilerde ulaşılan seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü iş birliğinin daha da geliştirilmesine olan bağlılıklarını vurguladığı belirtildi.

Görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulanmasına devam edilmesi hususunun ele alındığı aktarılan açıklamada, “Görüşme esnasında Afganistan’da yaşanan olaylara büyük dikkat çekildi, bu ülkede istikrarın ve barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olunduğu belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her iki liderin, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik başvurusu dikkate alınarak Duşanbe’deki zirve hazırlıklarına değindiği de kaydedildi.

PUTIN, TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANI RAHMON’LA DA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon telefonda görüştü.

Afganistan’daki durumun ele alındığı görüşmede, bu ülkede sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki istikrarın desteklenmesi amacıyla en kısa zamanda durumun iyileşmesi gerekliliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, başkent Duşanbe’de gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü zirvelerinin hazırlık süreçleri ele alınırken, Rusya ile Tacikistan’ın ilgili kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.