Politika

Bağdat’tan Türkiye’nin Şengal saldırısına kınama

Irak Ulusal Güvenlik Kurulu, Başbakan Mustafa Kazimi başkanlığında toplandı.
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Irak Mustafa Kazimi Şengal PKK

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustaa Kazimi, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi topraklarındaki saldırılarını kınayarak, saldırıların iki ülke arasındaki komşuluk prensiplerini etkileyeceğini bildirdi.

Irak Ulusal Güvenlik Kurulu, Başbakan Mustafa Kazimi başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, toplantıda Ninova askeri yetkililerinin gönderdikleri raporun okunduğu ve söz konusu askeri yetkililerin Şengal Anlaşmasının uygulanmasını istediği kaydedildi.

Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki saldırılarının reddedildiği açıklamada, Türkiye’nin Şengal’deki son hava saldırısı ve PKK’nin Türkiye’ye yönelik eylemleri kınandı.

Öte yandan açıklamada, 10 Ekim’de Irak genelinde gerçekleştirilecek genel seçimler için Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun özgür ve şeffaf seçim planının desteklendiği ifade edildi.

 

 

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