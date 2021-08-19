Borrell: Afganistan’da yaşananlar her açıdan bir felaket

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Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Josep Borrell yaklaşık 100 AB personeli ve AB ile çalışan 400 Afgan ve ailelerinin tahliye edildiğini, ancak 300 Afgan'ın daha ayrılmaya çalıştığını söyledi.

Avrupa'nın Afganistan'da AB için çalışmış mümkün olduğu kadar çok Afgan’ı kurtarmak için "ahlaki görevi" olduğunu vurgulayan Borrell, yine de hepsini çıkarmanın mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

Borrell, "Açık ve net konuşayım, bu bir felaket. Afgan halkı, Batı değerleri, güvenilirliği ve uluslararası ilişkiler açısından büyük bir felakettir” dedi.

“2015’teki göçmen krizindeki gibi çok sayıda insan Suriye ve Irak’taki çatışmalardan kaçtı” diyen Borrell, yeni bir göçmen dalgasının Avrupa'ya ulaşabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Borrell, Afganistan'ı Suriye ile karşılaştırmayı doğru bulmadığını da ekleyerek, "Onlara göçmen demeyin, sürgün edilmiş insanlar, hayatlarını kurtarmak için kaçan insanlar" şeklinde konuştu.

NATO VE AB KONUYU BİRLİKTE MASAYA YATIRACAK

Borrell, cuma günü Afganistan'ı görüşmek üzere ittifakın dışişleri bakanlarının sanal bir kriz toplantısına ev sahipliği yapacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile temas halinde olduğunu söyledi.