Spor

KUPA 2’de 8 maç oynandı: İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi play-off turu sonuçlar

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Rövanşlarının 26 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag (Çekya) - Legia (Polonya): 2-2

Omonoia (Güney Kıbrıs) - Antwerp (Belçika): 4-2

Randers (Danimarka) – Galatasaray (Türkiye): 1-1

Mura (Slovenya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-3

Fenerbahçe(Türkiye) - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-0

Rangers (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-0

Rapid Wien (Avusturya) - Zorya (Ukrayna): 3-0

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