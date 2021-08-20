KUPA 2’de 8 maç oynandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Rövanşlarının 26 Ağustos'ta oynanacağı ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Slavia Prag (Çekya) - Legia (Polonya): 2-2
Omonoia (Güney Kıbrıs) - Antwerp (Belçika): 4-2
Randers (Danimarka) – Galatasaray (Türkiye): 1-1
Mura (Slovenya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-3
Fenerbahçe(Türkiye) - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-0
Rangers (İskoçya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0
Olympiakos (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-0
Rapid Wien (Avusturya) - Zorya (Ukrayna): 3-0