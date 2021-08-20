Biden: Kabil tahliyesi tarihin en büyük ve en zor tahliyelerinden biri

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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Afganistan'daki olaylara yönelik açıklamalarda bulundu.

Kabil tahliyesinin tarihin en büyük ve en zor tahliyelerinden biri olduğunu ifade eden Biden şunları söyledi:

"Tahliyeler NATO müttefikleri ile koordineli yapılıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 13 bin kişi Afganistan'dan tahliye edildi. Ülkede kaç ABD vatandaşı kaldığını ya da şu anda nerede olduklarını bilmiyoruz. Kabil tahliyesi tarihin en büyük ve en zor tahliyelerinden biri… Afganistan'daki tahliyeler için gerekli tüm kaynakları harekete geçireceğiz."

Biden, “ABD vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız. ABD'lilerin havalimanına gidemediğine dair bir gösterge yok" dedi.

Operasyonların çekilme bitene kadar süreceğinin altını çizen Biden nihai sonucun ne olacağına dair söz veremeyeceğini belirtti.

20 yıllık maliyetin sonlanmasının gerektiğini vurgulayan Biden, "Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik" dedi.

ABD Başkanı, Taliban'ın ülkede ne şekilde davranacağına bakacaklarını ifade ederken, Taliban ile ABD vatandaşlarının geçişi hakkında anlaşma yaptıklarının altını çizdi ve ABD pasaportunu gösteren herkesin, Taliban kontrolünden rahatça geçebildiğini aktardı.