Irak’ta seçim öncesi önlemler sıkılaştırılıyor

HABER MERKEZİ

Irak’ta 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek erken seçim öncesi güvenlik önlemleriyle ilgili toplantılar devam ediyor.

Bağdat Operasyon Odası Komutanı Ahmed Selim, seçim güvenliğiyle ilgili yapılan toplantıya başkanlık etti.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Selim, “Seçimlerin güvenli ve istikrarlı bir atmosferde gerçekleşmesi için önlemleri sıkılaştıracağız” dedi.

Selim, söz konusu önlemler kapsamında seçim merkezleri, lojistik depoları ve seçim komisyonunda güvenlik önlemlerinin artırılacağını kaydetti.

Irak’ta 10 Ekim'de erken seçim yapılacak. Sadr Hareketi ve 26 siyasi parti ve oluşum seçim boykot kararı aldıklarını açıklamıştı.

2018’DEKİ SEÇİMDE SANDIKLARIN OLDUĞU DEPO YANMIŞTI

Irak’ta 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde başkent Bağdat'ta seçim sandıklarının bulunduğu depoda yangın çıkmıştı.

Seçim sandıklarının yanmasının ardından seçimlerin yeniden yapılması çağrısı yapılmıştı.