Politika

Peşmerge Bakanlığı: PKK’nin yerleştirdiği bomba etkisiz hale getirildi

Peşmerge Bakanlığı, Erbil'in Rewanduz ilçesinin Zini Werte bölgesinde daha önce PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı PKK Bomba Zini Werte

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Peşmerge Güçleri Askeri Mühendislik Birimi’nin Erbil'in Rewanduz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Zini Werte sınırında önceden yerkeştirilen bombanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada “Peşmerge Bakanlığı’na bağlı 7’nci Piyade Tugayı sınırında (Zini Werte) önceden yerleştirilmiş ve patlamaya hazır bomba etkisiz hale getirildi” denildi.

Açıklamada, “Yapılan soruşturmada ulaşılan tüm deliller bombanın PKK tarafından yerleştirildiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

18 Ağustos’ta PKK unsurlarının Amedi’de siviller ve Peşmergelerin geçiş güzergahına döşediği bombanın patlaması sonucu bir Peşmerge yaralanmıştı.

5 Ağustos’ta da PKK unsurlarının Amedi - Dereluk yoluna yerleştirdiği 65 kilogramlık TNT tipi patlayıcı, Peşmerge timleri tarafından bulunarak imha edilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv