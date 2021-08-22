Türkiye Kamışlo’da bir aracı vurdu

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K24’ün Kamışlo’daki kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), Kamışlo ile Amude kentleri arasında bulunan Himo köyünde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda araç yanarak kullanılmaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığı öğrenilemedi.

Bugün de Türkiye’ye ait bir SİHA, Kobani’nin doğusundaki Sofyan köyünde bir aracı hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Türkiye son günlerde Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırmış durumda. Edinilen bilgilere göre son iki gün içinde 4 hava saldırısı düzenlendi.