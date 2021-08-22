Politika

Türkiye Kamışlo’da bir aracı vurdu

Türkiye’ye ait bir SİHA, Rojava’nın Kamışlo kentine bağlı Himo köyünde bir aracı vurdu.
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kürdistan tsk SİHA Kamışlo Rojava

HABER MERKEZİ

K24’ün Kamışlo’daki kaynaklardan edindiği bilgiye göre Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), Kamışlo ile Amude kentleri arasında bulunan Himo köyünde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda araç yanarak kullanılmaz hale gelirken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığı öğrenilemedi.

Bugün de Türkiye’ye ait bir SİHA, Kobani’nin doğusundaki Sofyan köyünde bir aracı hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Türkiye son günlerde Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırmış durumda. Edinilen bilgilere göre son iki gün içinde 4 hava saldırısı düzenlendi.

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