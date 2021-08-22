İngiltere: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz

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The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını ifade etti.

Ben Wallace, planın detaylarından bahsetmedi.

Wallace ayrıca ABD'nin Afganistan'ı terk etmek için son tarihi olan 31 Ağustos'tan önce "hiçbir ülkenin tahliyelerini tamamlayamayacağını" ifade etti.

Ankara’dan İngiltere Savunma Bakanı’nın değerlendirmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

JOHNSON VE ERDOĞAN AFGANİSTAN’I GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan'da yaşanan krizi değerlendirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin ülkedeki her türden nüfusu temsil etmesi, kadınların ve azınlıkların haklarını koruması gerektiği ve Taliban'ın bu konuda sözleriyle değil eylemleriyle değerlendirileceği fikirlerini paylaştı" ifadeleri yer aldı.

Başbakanlığın açıklamasında, iki liderin de BM koordinasyonunun bu çabanın merkezinde yer alacağı üzerinde hemfikir olduğunu belirtilerek, "Erdoğan ve Johnson ülkelerin yardım ve mülteciler üzerindeki yük paylaşımını taahhüt etmeleri gerektiği konusunda anlaştılar" denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Johnson ile yaptığı görüşme hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afgan düzensiz göçü, krize dönüşmeden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin samimi bir şekilde elini taşın altına koyması ve uluslararası toplumun bu konuda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı."