Fransa: Taliban’ı tanımayacağız

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine Afganistan konusunda röportaj verdi.

Jean-Yves Le Drian, Afganistan’da "güçle iktidarı ele geçiren" Taliban'ı tanımayacaklarının altını çizdi.

Afganistan'ın yeniden terör barınağı haline gelmemesi ve Afganistan halkına yardım edilmesi gerektiğine işaret eden Le Drian, Afganistan'daki gelişmelerin ışığında bölgenin istikrarının önemli olduğuna dikkati çekti.

Le Drian, bundan dolayı G7 ve NATO'nun ötesinde Rusya, İran ve Çin'in de katılacağı bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.

ABD’YE ‘SORUMLULUK AL’ ÇAĞRISI

20 Ağustos'ta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ABD'ye Afganistan konusunda sorumluluk alma çağrısında bulunduğunu ifade eden Le Drian, ABD'nin Afganların tahliyelerini kolaylaştırmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Le Drian, ABD'nin müttefiklerle işbirliğinin daha etkili ve güçlü şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Özgürlüğü ve hukuk devletini savunan Afganistanlıların hayatlarını kurtarmayı amaçladıklarını ifade eden Le Drian, Fransa'ya gelmek isteyen Afganistanlıları uçakla tahliye etmek istediklerini ancak onların Kabil'deki havalimanına ulaşması hususunda sorun yaşandığını kaydetti.