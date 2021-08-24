Rojavalı öğrenci Kürdistan Bölgesi birincisi oldu

DUHOK (K24)

Ailesiyle birlikte Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Lava Muhsin Abdulrahman, Rojava’nın Derik ilçesinden. Lava, üniversiteye giriş sınavında sayısal bölümün tüm sorunlarını doğru cevaplayarak 100 puan aldı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki genelinde birincilik elden eden Rojavalı öğrenci, çok mutlu olduğunu söyledi.

K24’e konuşan Lava Muhsin Abdulrahman, “O kadar mutluyum ki duygularımı ifade edemiyorum. Sınavda birinci olmak için kendime ders çalışma planı hazırladım. Günde 7 saatten fazla ders çalıştım. Allah’a şükürler olsun 100 üzerinden 100 puan aldı. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

Rojava’nın Derik ilçesinden olan Lava Muhsin Abdulrahman, 2004 doğumlu. Rojava ve Suriye’deki savaştan dolayı göç eden Lava ve ailesi, 2012 yılında Duhok’taki Domiz Mülteci Kampı’na yerleşti.

Suriye'de 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana, 250 binden fazla Rojavalı Kürdistan Bölgesi'ne göç ederek, buradaki kamplara ve şehirlere yerleşti, binlerce öğrenci de bölgedeki okullarda ve üniversitelerde eğitim görüyor.