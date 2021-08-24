CIA Başkanı ile Taliban lideri Kabil’de görüştü

HABER MERKEZİ

Afganistan'da 15 Ağustos'ta Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından yaşanan kaos sürerken, CIA Başkanı William J. Burns’ün dün gece Kabil’de Taliban’ın fiili lideri Abdulgani Baradar ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede hem Biden yönetiminden hem de Taliban’dan üst düzey isimlerin yer aldığı belirtildi.

Biden’ın Burns’ü Kabil’e gönderme kararı, ABD Başkanı’nın "en büyük ve en zor operasyonlardan biri" olarak adlandırdığı Kabil Uluslararası Havaalanı’ndan insanları tahliye etme çabasının ortasında geldi.

CIA'den bir yetkili, Taliban ile yapılan gizli görüşmenin ABD ordusunun Amerikan vatandaşları ve Afgan müttefiklerine hava ikmalini tamamlaması için yaklaşan 31 Ağustos tarihi hakkında olduğunu söyledi.

İngiltere, Fransa ve diğer batı ülkeleri, personellerini Afganistan’dan tahliye etmek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak bir Taliban sözcüsü, ABD'nin birliklerini 31 Ağustos’tan sonra çekmemesi halinde, bu durumun “sonuçları olacağını söyleyerek “kırmızı çizgiyi” aşacağı konusunda uyardı.

ÇEKİLME ANLAŞMASI

Taliban lideri Baradar, Batılı liderlere yabancı değil. 2018'de hapishaneden serbest bırakılmasının ardından, Katar'da ABD ile yapılan barış görüşmelerinde Taliban'ın baş müzakerecisi olarak görev yaptı ve bu, Trump yönetimiyle ABD güçlerinin geri çekilmesi konusunda bir anlaşmayla sonuçlandı.

Kasım 2020'de ise Baradar, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile altın çerçeveli sandalyelerin önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Taliban'ın kurucu dini lideri Muhammed Omar'ın yakın arkadaşı olan Baradar'ın, Taliban'ın alt kademeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor. Baradar, Afganistan'ın işgali sırasında Sovyet güçleriyle savaştı ve Taliban'ın ülkeyi en son yönettiği 1990'larda birçok ilin valisi olarak görev yaptı.