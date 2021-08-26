Göçmenler Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara dönüyor

ERBİL (K24)

Irak hükümeti, ülke genelindeki göçmen kampları için kapatma kararı almış, göçmenlerin kendi bölgelerine dönmesini istemişti. Ancak kendileri için hiçbir hazırlık yapılmadığını belirten göçmenler, bir kez daha Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara geri dönüyor.

K24’e konuşan Yasir Ramazan, bir haftadan kısa bir süre önce kampa döndüğünü söylüyor. İlk olarak 2014 yılında DAİŞ saldırısından kaçmak zorunda kalan Yasir Ramazan, sonraki yıllarda da milislerin baskıları nedeniyle birkaç kez göç etmek zorunda kalmış.

Erbil’e bağlı Bahirke Kampı’nda kalan 5 çocuk Ramazan, artık memleketine dönemeyeceğinden emin olduğu için, içinde yaşadığı çadırı küçük bir eve dönüştürmüş. Memlekete dönme kararı aldığında elektrik, su ve işsizlik sorununun yanı sıra milislerin yarattığı korkuyla da karşı karşıya kaldığını belirten Yasir Ramazan, “Her gün üstümüze geliyor, rahat nefes aldırmıyorlardı” diyor ve ekliyor:

“Ailemle birlikte bir kez daha Bahirke Kampı’na dönmek zorunda kaldık. Üçüncü defadır göç etmek zorunda kalıyorum; bir kez DAİŞ, iki kez de milisler yüzünden. Memlekete döndüğümüzde ne elektrik vardı ne su. Evimizi onarmamız için de para verilmedi bize. Bütün bunların yanı sıra milisler rahat bırakmıyor.”

K24’ün edindiği bilgiye göre şimdiye kadar 80 aile Bahirke Kampı’na geri döndü. Bununla birlikte Kürdistan Bölgesi’ndeki diğer kamplara da dönüşler sürüyor. Her gün Musul ve Selahaddin’den onlarca aile kampların yolunu tutuyor.

Bahirke Kampı Müdür Yardımcısı Ahmed Derwêş, “Irak kentlerinden Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplara yeniden yönelim var. Göçmenlerin anlattığı kadarıyla bunda ekonomik durum, güvenlik sorunu ve hizmet yetersizliği etkili. Kamplarda yaptığımız anketlere göre göçmenlerin yüzde 40’ı evlerine dönmeye hazır ancak Irak hükümetinin onlara ev vermesi koşuluyla. Yüzde 60’ı ise güvenlik gerekçesiyle dönmek istemediğini belirtiyor” diye konuştu.

Irak hükümeti göçmenlerin zorunlu olarak kamplardan çıkarılması kararına rağmen Kürdistan Bölgesi Hükümeti göçmenleri zorla kamplardan çıkarmadı, kararı gönüllülük esasına bağladı. Kürdistan Bölgesi’nde 925 bin 532 göçmen ve mülteci bulunuyor. Bunlardan 664 bin 561’i Iraklı ve yüzde 30’u kamplarda, yüzde 70’i de kamp dışında ikamet ediyor.