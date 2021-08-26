İran destekli milislerin lideri, 173 milis ve İranlı büyükelçiye idam cezası

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Yemen’in Marib şehrinde bulunan Askeri Mahkeme’de, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile grubun diğer 173 üyesinin meşru hükümete darbe yapma suçlamasıyla gıyaben yargılandığı dava görüldü.

Askeri Mahkeme, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile 173 milisin yanı sıra Yemen’e büyükelçi olarak atanan İran Devrim Muhafızları üyesi Hasan İdris Erlo hakkında idam cezası vererek, tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

Husilerin “terör örgütü olarak sınıflandırılması, feshedilmesi, tüm faaliyetlerinin yasaklanması, tüm mallarına el konulması, askeri teçhizat ve mühimmat olarak silahsızlandırılması ve bunların Yemen Savunma Bakanlığı’na teslim edilmesine” karar verildi.

Mahkeme, meşru Yemen hükümetinin, Husi milisler tarafından uygulanan ırk, renk, köken veya mezhep temelinde Yemenliler arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kapsamlı bir ulusal strateji geliştirmenin yanı sıra İran’ın Husiler tarafından işlenen suçlara karışması nedeniyle uluslararası yargı önünde dava açmaya mecbur eden bir karar yayınladı.

Askeri Mahkeme, Abdulmelik el-Husi ve diğer 173 kişiyi meşru ve anayasal otoritelere karşı askeri darbe yapmak, yabancı bir ülkeyle (İran) iletişim kurmak ve savaş yürütmekle suçladı.

İranlı Büyükelçi Hasan İdris Erlo ise, casusluk yapmak ve Yemen topraklarına kılık değiştirerek girmek, Husilerle suçlara katılmak, askeri ve savaş suçları işlemekle suçlandı.

Milislerin Marib'e yönelik yoğun saldırıları devam ederken, Husiler Marib’de petrol ve doğalgazı kontrol etmeyi uman liderinin emirlerini yerine getirmek için Sana ve çevresinde asker toplama çalışmalarına başladı.