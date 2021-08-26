Kabil Havalimanı bölgesinde 2 patlama

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Kabil Havalimanı’nın bölgesinde iki patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havaalanı'nın dışında patlama olduğunu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini belirten Kirby, detayları "ellerinden geldiğince" aktaracaklarını kaydetti.

PATLAMADA EN AZ 3 ABD ASKERİ YARALANDI

Amerikan medyasına açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, bombalı saldırılar sonucu meydana geldiği ileri sürülen patlamalarda en az 3 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer bu sayının artabileceğine işaret etti.

TALİBAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Bir Taliban yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada Kabil Havalimanı dışındaki patlamanın aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu.

Yetkili, patlamada çok sayıda Taliban mensubunun da yaralandığını bildirdi.

Ayrıca Taliban’dan yapılan açıklamada, “Bu saldırıyı kınıyoruz. Masum insanları hedef alan saldırıları tüm dünya kınamalı” ifadelerine yer verildi.

SALDIRIYI DAİŞ ÜSTLENDİ

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanı bölgesindeki intihar saldırısını terör örgütü DAİŞ üstlendi.

MSB: BİRLİĞİMİZDE HERHANGİ BİR ZAYİAT YOK

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur” bilgisine yer verildi.

İNGİLTERE: YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ

İngiltere Savunma Bakanlığı da, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz" ifadesini kullandı.

Bakanlığın basın ofisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."

ABD güçlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a kadar tahliyelerin devam etmesi planlansa da, Taliban dün yaptığı açıklamada, "Artık Afganların Kabil Havalimanı'na gitmesine izin vermeyeceğiz" demişti.

TAHLİYE UÇUŞLARI DURDURULMUŞTU

İngiltere ve ABD’nin terör saldırısı tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, dört ülke Kabil Havalimanı'ndan tahliye uçuşlarını durdurdu. Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz uçaklarına binme hakkı bulunan kişilerin çocuğunun ülkeden çıkartıldığını söyledi.

Saldırı uyarılarına karşın, Taliban yönetiminden kaçmayı uman çok sayıda kişinin Kabil Havalimanı dışında beklemeye devam ettikleri belirtti.

İngiliz hükümeti, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'ta sona erdirilmesinin planlandığını hatırlatarak bugüne kadar 11 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Bu uyarıdan birkaç saat sonra ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nden benzer bir uyarı geldi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, havalimanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşması, havalimanına gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının da buradan uzak durması uyarısında bulundu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Saldırı uyarılarına karşın, Taliban yönetiminden kaçmayı uman çok sayıda kişinin Kabil Havalimanı dışında bekliyor.

İngiltere'nin Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı James Heappey, yaptığı açıklamada tehdidin ciddi olduğunu ve tahliye uçaklarıyla herkesin zamanında ülkeden çıkartılamaması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği 11 gün öncesinden bu yana 80 binden fazla kişi ülkeden tahliye edildi. Fransa da tahliye uçuşlarını cuma günü sona erdireceğini açıkladı.