Politika

AB'li yetkililer Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı.
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avrupa AB Josep Borrell Ursula von der Leyen Afganistan Taliban Kabil Havalimanı Patlama

HABER MERKEZİ

Borrell, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kabil Havaalanı'nda güvenlik hasreti çeken insanlara yönelik korkakça saldırıları şiddetle kınıyoruz. AB, Afganlarla dayanışma içindedir. Uluslararası ortaklarla birlikte terörle mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de saldırıyı kınadığını belirterek, "Uluslararası toplum, Afganistan'da ve ötesinde terörizmin yeniden canlanmasını önlemek için birlikte ve yakın biçimde çalışmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

KABİL HAVALİMANI'NDA PATLAMA

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede bugün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Al-Jazeera, patlamada ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 90'a yükseldiğini duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press (AP), ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, patlamanın kesinlikle DAİŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını ve 12 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

 

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