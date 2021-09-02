Taliban: Çin ana partnerimiz olacak

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İtalyan gazetesi La Repubblica’ya konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

"Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek” diyen Taliban Sözcüsü, “Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in "Kuşak Yol" girişimini önemsediklerini belirten Mücahid, "Bu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor" şeklinde konuştu.

Mücahid, bölgede ağırlığı olan önemli bir ortak olarak gördükleri Rusya ile de iyi ilişkileri sürdüreceklerini, Moskova'nın kendileriyle beraber uluslararası barışın koşullarını yaratmaya yönelik arabuluculuk yapmaya devam ettiğini söyledi.

“KATAR VE TÜRKİYE, HAVALİMANININ YENİDEN FAALİYETE GEÇMESİYLE İLGİLENİYOR”

Kabil Havalimanı'nın ne zaman açılacağına ilişkin soruya ise Zabihullah Mücahid, havalimanında kontrolü ele aldıklarını ancak ciddi ve büyük zararların olduğunu söyledi.

Mücahit, "Katar ve Türkiye, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgileniyor. Önümüzdeki üç gün içinde tamamen temizlenmiş olacak ve kısa sürede her şey yeniden inşa edilmiş olacak. Havalimanının eylülde faaliyete geçeceğini umuyorum. İnşallah" ifadelerini kullandı.

Mücahid, İtalya ile ilişkileri de yeniden bir düzene oturtmak istediklerini ifade ederek, "Ümit ediyoruz ki, ülkeniz bizim İslami hükümetimizi tanır ve bu röportajımız siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi kuvvetlendirir. Umarım İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açar. Sizin ülkeniz, bizim için çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.