Emerson: Barcelona beni güzel sözlerle kovdu

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Transferin son gününde Tottenham’a transfer olan Emerson, Barcelona’nın yönettiği bu süreçten memnun olmadığını belirtti.

Barcelona, transfer döneminin başında Real Betis’ten kadrosuna kattığı Emerson’u transferin son gününde Tottenham’a sattı.

Katalan ekibi, Real Betis’le birlikte 2019 yılından beri haklarına sahip olduğu oyuncunun Premier Lig’e transferinden 25 milyon euroyu kasasına koydu.

Ancak Emerson, bu transfer sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemiyor.

Marca’ya röportaj veren Emerson, transferinin detaylarını ve arka planda yaşananları şöyle anlattı:

“Kulübün beni takımda tutmak istediğini düşürüyordum, pazar günü Getafe maçına ilk 11’de başlamıştım ve ertesi gün antrenmana giderken de oldukça rahattım..

O anda bir şeylerin döndüğünü fark etmeye başlamıştım. Tottenham, Barcelona ile görüşmüştü ve iş neredeyse bitme noktasına gelmişti.”

“Neler olduğunu anlayamamıştım çünkü hiçbir şeyden haberim yoktu” diyen Emerson, şunları kaydetti:

“Öğleden sonra kulüp benimle görüşmek istediğini söyledi. Beni satmak istediklerini belirttiler. Bana kulübün durumunun iyi olmadığını ve karışık bir süreçte transfer olduğumu söylediler. Bu yüzden beni satmanın daha iyi olacağını ifade ettiler.

Ben de kalmak istediğimi yineledim çünkü burada oynamak ve Barcelona’ya katkı vermek gibi hayallerim vardı. En iyi formumdayken burada iyi işler başaracağımı düşünüyordum. Akıllı biriyim ve o anda ne desem nafile olacağını fark ettim. Barcelona beni güzel sözlerle kovdu.”