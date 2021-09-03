Pencşir’in Peryan ilçesi Taliban’ın kontrolüne geçti

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban'a direnişin en önemli merkezi Pencşir'deki Peryan ilçesinde Taliban kontrolü sağladı.

Taliban’ın Peryan'ı ele geçirdiği yönündeki bilgilerin ardından Taliban mensupları Kabil’de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Öte yandan Taliban Sözcüsü Bilal Kerimi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Pençşir, İslam Emirliği'nin kontrolü altına girdi" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın 34 vilayetinden biri olan ve Taliban'ın kontrolüne geçmeyen Pencşir'de direniş devam etmiş; Taliban, direnişi kırmak için Pencşir'e gönderilen üyelerince vilayetin kuşatıldığını duyurmuştu.

TALİBAN'IN KONTROLÜNE GEÇEN KABİL HAVALİMANI İÇ HAT UÇUŞLARINA HAZIRLANIYOR

Bu arada Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda yarın (4 Eylül) iç hat uçuşları başlayacak.

ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçen havaalanından 4 Eylül günü ilk iç hat uçuşu gerçekleştirilecek.

İlk uçuş için çevre düzenlemesinin yapıldığı havalimanında uçağın nereye gideceği belirsizliğini korurken, rotanın Herat ya da Mezar-ı Şerif olabileceği belirtildi.

Tahliye sürecindeki izdihamda oluşan çöp yığınları ve ülke dışına çıkan Afganlardan kalan eşyalar kaldırılıyor.

Onlarca işçi, havalimanı pistini, terminalini ve yolcu bekleme alanlarını yeniden düzenliyor.