Sağlık

Araştırma: Günde 7 bin adım atmak, ölüm riskini ciddi oranda azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta günde sadece 7 bin adım yürümek erken ölüm riskini yüzde 70 oranında azaltabilir.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Sağlık spor

HABER MERKEZİ

ABD’li araştırmacılar, genellikle önerilen 10 bin adımdan daha az olan hedefin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olduğunu keşfetti.

ABD'de orta yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan araştırma, 7 bin adım hedefini başaranların önümüzdeki on yıl içinde ölme olasılığının çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Massachusetts Üniversitesi'nden bir ekip, yaşları 38 ile 50 arasında değişen 2 bin 100 yetişkini analiz etti. Katılımcılar, her gün attıkları ortalama adım sayısını takip etmek için bir yıl boyunca adım sayma cihazı taktı ve yaklaşık 11 yıl takip edildi.

Sonuçlar, günde 7 bin adım atan yetişkinlerin, 7 binden az adım atanlara kıyasla, on yıl sonra ölme olasılığının yüzde 50 ila 70 arasında daha az olduğunu ortaya koydu.

10 BİN ADIM FARK YARATMIYOR

Günde en az 7 bin adım atan erkeklerde ölümler yüzde 58 düşerken, kadınlarda bu oran yüzde 72 oldu.

Ancak günde 10 binden fazla adım atmak ölüm riskinde daha fazla azalmaya yol açmıyor.

Sonuçların insanların yürüme hızından bağımsız olduğu belirtildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv