ABD: Afganistan'da iç savaş çıkması çok muhtemel

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Almanya'daki ABD üslerinden Ramstein'da Fox News televizyonuna röportaj veren Genelkurmay Başkanı Mark Milley, “Taliban, iktidarını sağlamlaştırıp bir hükümet inşa edebilir mi, bilmiyorum. Benim askeri açıdan tahminim, durumun büyük olasılıkla bir iç savaşa dönüşeceği yönünde” dedi.

Milley, "Daha geniş bir iç savaş çıkma olasılığının var olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında El Kaide'nin yeniden kurulmasına, DAİŞ veya diğer terörist grupların büyümesine yol açabilecek koşullara yol açacaktır" şeklinde konuştu.

Milley, ülkedeki şartların 12, 24 veya 36 ay içerisinde terörist grupların yeniden canlanacağını gösterdiğini öne sürdü.

ABD’NİN ÇEKİLMESİ SONRASI DURUM

ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal eden Amerikan ordusu, son askerlerini Taliban'la yaptığı anlaşma ve koordinasyonla 30 Ağustos'ta çekti. Çekilme sırasında Afganistan ordusu kısa sürede çökerken Taliban ciddi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girdi.

Başkent Kabil'in kuzeydoğusunda yer alan Pencşir Vadisi'nde Taliban ile liderliğini Ahmed Mesud'un yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi (NRFA) arasındaki çatışmalar ise devam ediyor.

Her iki tarafın, üstünlüğün kendilerinde olduğunu açıkladığı Pencşir Vadisi, büyük oranda Taciklerin yaşadığı bir bölge. Direnişçilerin lideri Ahmed Mesud'un babası Ahmed Şah Mesud 1980'li yıllarda Sovyet işgaline karşı mücadele etmiş ve bölgenin Sovyet hakimiyetine girmesine engel olan komutanlar arasında yer almıştı.