Politika

Kürt mahkum 36 gündür açlık grevinde

Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) bir Kürt mahkum, 36 gündür açlık grevinde.
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Qadir Muhammedzade
Qadir Muhammedzade
kürdistan Doğu Kürdistan açlık grevi Kürt

ERBİL (K24)

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre 16 yıldır cezaevinde bulunan Bokan nüfusuna kayıtlı Qadir Muhammedzade isimli mahkum, şartlı tahliye hakkından mahrum bırakıldığı için 36 gündür açlık grevini sürdürüyor.

20 yıl hüküm giyen siyasi tutsak Muhammedzade’nin sağlık durumu kötüye gidiyor.

Yasal hakkı olan  şartlı tahliye hakkından yararlandırılmayan Kürt mahkumun ailesi, Yezd Cezaevi’nin 1 milyar tümen kefaletle salıverilme kararına rağmen, Mahabad Başsavcısı’nın “güvenlik” gerekçesiyle kararı reddettiğini söyledi.

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