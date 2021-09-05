Kürt mahkum 36 gündür açlık grevinde

ERBİL (K24)

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre 16 yıldır cezaevinde bulunan Bokan nüfusuna kayıtlı Qadir Muhammedzade isimli mahkum, şartlı tahliye hakkından mahrum bırakıldığı için 36 gündür açlık grevini sürdürüyor.

20 yıl hüküm giyen siyasi tutsak Muhammedzade’nin sağlık durumu kötüye gidiyor.

Yasal hakkı olan şartlı tahliye hakkından yararlandırılmayan Kürt mahkumun ailesi, Yezd Cezaevi’nin 1 milyar tümen kefaletle salıverilme kararına rağmen, Mahabad Başsavcısı’nın “güvenlik” gerekçesiyle kararı reddettiğini söyledi.