Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde salgın: 17 can kaybı daha

Kürdistan Bölgesi’nde 17 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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kürdistan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

Buna göre 10 bin 172 kişiye test yapıldı, 1679 kişinin testi pozitif çıktı. 17 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

2 bin 127 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 2 milyon 903 bin 422

Vaka: 301 bin 14

İyileşen: 261 bin 351

Tedavisi süren: 34 bin 193

Ölüm: 5 bin 470

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