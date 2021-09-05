14 barodan Mihraç Miroğlu’nun ölümüne tepki

HABER MERKEZİ

14 baro Şırnak’ın İdil ilçesinde zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu’nun ölümüne ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada yıllara göre çok sayıda çocuğun zırhlı araç çarpması sonucu öldüğüne dikkat çekilerek, “Şırnak İli İdil İlçesi’nde zırhlı aracın çarpması sonucunda 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu yaşamını yitirmiştir. Bu ölüm, bölgemizde zırhlı araçlardan kaynaklı ilk ölüm olmadığı gibi maalesef son ölümde olmayacaktır” denildi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD), Kürt kentlerinde zırhlı araç çarpmalarına ilişkin 2019 yılında hazırlamış olduğu rapora göre son 10 yılda; 16’sı çocuk 36 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin de yaralandığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılında kamuoyuyla paylaşılan bu rapordan sonra Şırnak, Batman, Diyarbakır ve bölgenin diğer illerinde benzer ölüm ve yaralanma olayları yaşanmaya devam etmiştir. Bu durum zırhlı araçların kullanımından sorumlu kurum ve kişilerin öngörülebilir risk ve tedbirler kapsamında gerekli önlemleri almaları ve sorumluluklarını yerine getirme hususunda gerekli özeni göstermediklerini ortaya koymaktadır. Zırhlı araç ölümlerinin sıradanlaşmaması gerekir.”

“ZIRHLI ARAÇLAR, YAŞAM HAKKI İHLALLERİNE SEBEBİYET VERMEKTEDİR”

Asıl amaçlarının bölge emniyetini sağlamak olduğu zırhlı araçların yaşam ihlallerine sebebiyet verdiği ifade edien açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yaşam hakkını korumak devletin temel yükümlülüğüdür. Mihraç MİROĞLU evinin önünde, kendi sokağında ve kendi yaşam alanında yaşam hakkını korumakla yükümlü kamu görevlilerinin kullandığı zırhlı aracın çarpması sonucu ölmüştür.

Devletin güvenlik amacıyla zırhlı araçları yaşam alanlarında yaygın kullanımı, başta çocuklar olmak üzere yaşam hakkı ihlallerine sebebiyet vermektedir.

Faili kolluk olan dosyalarda etkin bir soruşturmanın yürütülememesi; çoğu zaman zırhlı araçları kullanmaya ehil olmayan, buna ilişkin herhangi bir eğitim almamış olan personellerin “güvenlik gerekçesi” adı altında tonlarca ağırlıktaki araçları kullanmak için görevlendirilmesi yaşam hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır.”

Açıklamada imzası olan barolar, Mihraç Miroğlu’nun ölümü dahil benzeri ölüm ve yaralanmalar hakkında sürdürülecek yargılama süreçlerinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Açıklamada imzası olan barolar şunlar:

1- Adıyaman Barosu

2- Ağrı Barosu

3- Batman Barosu

4- Bingöl Barosu

5- Bitlis Barosu

6- Dersim Barosu

7- Diyarbakır Barosu

8- Hakkari Barosu

9- Mardin Barosu

10- Muş Barosu

11- Siirt Barosu

12- Urfa Barosu

13- Şırnak Barosu

14- Van Barosu