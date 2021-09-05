CHP heyetinden Erbil ziyaretine ilişkin açıklama: Son ziyaretimiz olmayacak

ERBİL (K24)

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti bugün başkent Erbil'i ziyaret etmiş, Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’yle bir araya gelmişti.

Görüşme sonra basına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erbil’de çok sıcak karşılandıkları için büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Çok sıcak karşıladılar. Bu kadar sıcak bir karşılamadan dolayı büyük bir mutluluk duyduk” diyen Oğuz Kaan Salıcı “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bizim ilk ziyaretimiz ama emin olun son ziyaretimiz olmayacak. Bizim arkadaşlık bağımız var, dostluk bağımız var, kardeşlik bağımız var, akrabalık bağımız var. Bu bağlarımızın aramızdaki ilişkiyi daha iyi bir noktaya götürmesi için bir aşama olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güvenliğimiz ortak, birbirimizin güvenliğine katkı sunalım” ifadelerini kullanan CHP’li Salıcı, “Siz burada huzurlu olun biz Türkiye’de huzurlu olalım. Siz burada zenginleşin biz Türkiye’de zenginleşelim. Güvenliğimiz ortak birbirimizin güvenliğine katkı sunalım. Bu akrabalık bağını daha ileriye götürecek adımlar atalım. Teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.

Heyette ayrıca CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat yer aldı.