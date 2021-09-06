Politika

Avrupa Birliği’nden Kürdistan Bölgesi’ne üst düzey ziyaret

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacak.
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kürdistan Josep Borrell Kürdistan Bölgesi erken seçim

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün Bağdat’ta Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’le bir araya gelecek.

Borrell’in yarın da Erbil’e gelerek Kürdistan Bölgesi yöneticileriyle görüşeceği belirtildi.

Borrell’in ziyareti, Irak’ta yapılacak olan erken genel seçimlere kısa bir süre kala gerçekleşiyor.

Irak ve AB, 10 Ekim’de yapılacak seçimlerde gözlemci bulundurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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